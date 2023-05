Mão-cheia na Premier League: Bernardo Silva é o português com mais conquistas do campeonato inglês

Bernardo Silva passou a ser o jogador português com mais conquistas da Premier League. O jogador venceu o campeonato inglês pela quinta vez em 6 épocas no Manchester City: 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2022/23.Nani fica, agora, no segundo lugar desta contagem com quatro Premier League conquistadas, todas ao serviço do Manchester United. Depois, com três vitórias finais na competição estão Cristiano Ronaldo, também com o símbolo do United, Ricardo Carvalho e Paulo Ferreira, ambos pelo Chelsea e, também a partir deste sábado, Rúben Dias e João Cancelo (entretanto emprestado pelo City ao Bayern).Este feito surge numa altura em que Bernardo Silva, de 28 anos, vai cumprir o jogo número 200 na Premier League - este domingo, frente ao Chelsea - e também com notícias que o associam ao PSG