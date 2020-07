Marcelo Bielsa vai dar o nome a rua de Leeds

Uma rua de Leeds vai ser rebatizada com o nome do argentino Marcelo Bielsa, treinador que conseguiu esta época devolver o Leeds United à Premier League, após 16 anos.

A equipa, três vezes campeã inglesa, viu confirmado na sexta-feira o regresso à Premier, ao beneficiar da derrota do West Bromwich diante do Huddersfield, na 45.ª e penúltima jornada do Championship, segundo escalão.

Uma proeza que dará o nome de Marcelo Bielsa a uma rua de Leeds, situada junto ao centro comercial Trinity Leeds, espaço que também passará, mas a título provisório, a ter a designação de Trinity Leeds United.

Já este sábado, a equipa juntou à subida o título de campeã do Championship, face à derrota do Brentford em casa do Stoke City.

O Leeds tem ainda duas jornadas por disputar e soma 87 pontos, enquanto West Bromwich e Brentford, que ainda discutem o segundo lugar de qualificação direta para a Liga inglesa, têm 82 e 81 pontos, respetivamente, a uma jornada do final.

Desde que foi despromovido da Premier League, em 2004, o Leeds passou 13 temporadas no segundo escalão e três no terceiro (League One), sendo que na época passada lutou até final pela subida de divisão, mas acabou por ser eliminado nas meias-finais do 'play-off' do Championship.

O Leeds, campeão inglês em 1968/69, 1973/74 e 1991/92, teve os últimos grandes desempenhos no final da década de 90 e nos primeiros anos do novo século, chegando às meias-finais da Taça UEFA, em 1999/00, e da Liga dos Campeões, em 2000/01.