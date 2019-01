Mendy perseguido por seguranças ao 'invadir' relvado para celebrar vitória do Manchester City

Guardiola e a performance do Manchester City: «É tempo de agradecer e congratular estes incríveis jogadores» Guardiola e a performance do Manchester City: «É tempo de agradecer e congratular estes incríveis jogadores»

Benjamin Mendy é conhecido pela sua personalidade festiva e, perante a vitória do Manchester City sobre o Liverpool (2-1), voltou a ser efusivo na celebração junto dos seus companheiros. No entanto, o insólito aconteceu quando foi perseguido pelos seguranças no momento em que entrou no relvado e correu para felicitar os companheiros. Acontece que o francês estava vestido 'à civil' e confundiu os seguranças que julgaram tratar-se... de um adepto. O lateral está neste momento a recuperar de uma entorse no joelho esquerdo e bem pode agradecer pelo facto de não ter sido placado pelos seguranças, uma vez que foi reconhecido atempadamente.Com esta vitória, o Manchester City encurtou para quatro pontos a distância em relação aos reds, atuais líderes do campeonato.