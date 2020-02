Messi foi colocado na órbita do Manchester City mas o desejo de Pep Guardiola é outro

Nos últimos dias tem-se falado na possibilidade de Lionel Messi deixar o Barcelona no final da época e que um dos clubes que estaria na linha da frente para contratar o argentino seria o Manchester City. Mas Pep Guardiola, treinador dos citizens e grande adepto culé, explicou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, o que deseja para o avançado.





"Ele é jogador do Barcelona. Ele vai ficar lá. Esse é o meu desejo, que fique lá. Penso que vai acabar a carreira no Barcelona", frisou Guardiola que treinou os catalães entre 2008 e 2012.Recorde-se que o ambiente no clube catalão anda muito conturbado nos últimos dias. Messi terá no contrato que assinou com o Barcelona em 2017 uma cláusula que lhe permite sair em julho de cada ano, se assim lhe aprouver, e a custo zero.