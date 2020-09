Modelo comenta visita a jogadores da seleção inglesa: «Não sabia que estavam de quarentena»

Nadie Sif Lindal Gunnarsdottir, modelo de 20 anos e candidata a miss universo pela Islândia, explicou que já tinha trocado mensagens com Mason Greenwood, jovem jogador do Manchester United que, juntamente com Phil Foden foi excluído da seleção inglesa por violar o rigoroso protocolo de prevenção à covid-19, depois de terem recebido mulheres no quarto. Nadie - que visitou os jogadores no hotel em Reykjavik, juntamente com a prima, um ano mais nova -, garante, todavia, que não tinha a intenção de causar problemas aos dois jogadores.





"Queria esclarecer uma coisa de uma vez por todas: eu não passei nada para a comunicação social. Não tirei fotos nem fiz vídeos", garantiu a modelo no Instagram, citada pelo 'The Sun', abordando depois as imagens em que ela e a prima estariam ao telefone a combinar encontrar-se com os dois futebolistas. "Não era eu ao telefone, era outra rapariga. Eu não sabia que eles estavam de quarentena. Eles não mereciam isto, são rapazes fantásticos e bons jogadores. Não queria que isto tivesse acontecido e vou repetir aquilo que já disse: não divulguei qualquer vídeo à imprensa, nunca o faria."Depois, deu mais detalhes, supostamente para corroborar as suas palavras: "Naquela noite eu estava de calças de ganga, não de leggings. Sim, eu postei aquilo por uma hora, uma story com os meus amigos, mas alguém fez um 'screenshot'. Sim, estraguei tudo, nunca disse que não. Mas vou continuar a defender-me de histórias que não são verdadeiras."Antes, em declarações ao 'Mail Online' as jovens em questão tinham dito que os jogadores foram "verdadeiros cavalheiros". "Sinto muito, nunca quis colocá-los nesta situação, mas não sabíamos que eles estavam de quarentena, se soubéssemos nunca lá teríamos ido", disse Nadie."Nem sabíamos quem o Phil era, perguntei-lhe quem ele era. Não ligo muito a futebol, simplesmente não vejo. E nem sabíamos que o Mason jogava no Manchester United. Não falámos com eles depois do que aconteceu, eles não nos ligaram. São bons rapazes."Lara Clausen, a prima, acrescentou: "Eles são jovens, somos todos jovens, estúpidos e todos cometemos erros. Eles trataram-nos bem, foram verdadeiros cavalheiros."