Mourinho quer Harry Kane do seu lado e enviou mensagem ao goleador pouco depois de assinar

Assim que todos os pormenores ficaram acertados com o Tottenham, uma das primeiras coisas que José Mourinho fez foi mandar uma mensagem a Harry Kane, escreve esta manhã o jornal 'The Times'. O avançado e goleador da equipa é uma das principais figuras dos spurs e, além de ser muito ligado a Mauricio Pochettino (trabalhou com ele durante 5 anos e meio), está na primeira fila para abandonar o clube nas próximas janelas de transferências.O jornal adianta que Mourinho apressou-se a fazer uma espécie de operação de charme junto do jogador, dizendo-lhe que o considera o melhor avançado da Europa e prometendo que juntos vão ganhar troféus.Recorde-se que Harry Kanede agradecimento a Mauricio Pochettino pouco tempo depois de o Tottenham oficializar José Mourinho como novo treinador do clube.