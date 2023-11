«No Manchester City há o receio real que possam ter de enfrentar uma possível descida de divisão»

Sexta-feira, o Everton disse estar "chocado e desapontado" e que irá recorrer da decisão, que o atira para o último lugar da Liga inglesa, com os mesmos 4 pontos do Burnley. A equipa - treinada por Sean Dyche e que soma quatro vitórias, dois empates e seis derrotas - conta com os portugueses João Virgínia, André Gomes, Beto e Chermiti.



Na época passada, o Everton evitou a despromoção ao terminar com mais 2 pontos do que o Leicester, que acabou em 18º. Agora, este último clube pondera avançar com uma queixa contra o rival, com vista a uma eventual indemnização pelas perdas associadas à descida de divisão. Mas Burnley e Leeds também analisam idêntica possibilidade.







O Everton foi penalizado sexta-feira com menos 10 pontos na Liga inglesa, por infração das regras financeiras da competição. O clube tinha reportado na última época perdas nos últimos três anos, que ascendiam a 372 milhões de libras (cerca de 425 milhões de euros). As regras da Premier League para a sustentabilidade financeira admitem para um período de três anos o máximo de perdas até 105 milhões de libras (120 milhões de euros), números muito abaixo dos apresentados pelos 'toffees'. Esta decisão levanta outras questões, nomeadamente que tipo de sanções podem ser aplicadas a Manchester City e Chelseam, em situações de incumprimento mais graves.Martyn Ziegler, jornalista do jornal The Times, considera que as descida de divisão de Manchester City e Chelsea podem vir a concretizar-se. "Acredito que será muito mais grave tanto para o Manchester City como para o Chelsea caso se venham a comprovar as suspeitas. Se olharmos para o Manchester City há muitas mais acusações e são muito mais graves. No Manchester City há um receio real que possam ter de enfrentar uma possível descida de divisão", afirma à talkSPORT.Martyn Ziegler adverte que os casos de Manchester City e Chelsea são muito graves e não se vão resolver em breve. "É provável que no caso City não haja uma decisão nos próximos dois anos", refere no 'The Times'.