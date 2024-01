O dia em que Craig Bellamy se 'vingou' de ex-árbitro inglês: «Apertou-me os testículos no túnel...»

Além de ter colocado Pepe entre os cinco jogadores que mais o irritaram ao longo da carreira, o antigo árbitro inglês Mark Clattenburg revelou, no seu espaço de opinião no 'Daily Mail', uma história insólita que viveu com Craig Bellamy, antigo avançado galês que decidiu... apertar os testículos ao juiz durante um jogo."Percebi que a minha relação com ele estava difícil quando me apertou os testículos no túnel do Etihad. Foi uma piada e eu levei as coisas dessa maneira", revelou Clattenburg, antes de tentar justificar a ação do jogador."Talvez porque decidi expulsá-lo em dezembro de 2009 quando o Manchester City visitou o Bolton. Já lhe tinha mostrado o cartão amarelo por insultos - podia ter mostrado o vermelho, a linguagem foi realmente má - e depois dei-lhe o segundo por simulação, apesar das repetições terem mostrado que, de facto, era lance para penálti. Errei. Ele perdeu a cabeça, como podem imaginar. A reputação dele virava-se contra ele com muitos árbitros e acho que acabou por perder o benefício da dúvida. Ao intervalo desse jogo, disse a um dos assistentes do City: 'Como é que o aturam todas as semanas?'. Depois escreveram isso no relatório, fiquei desapontado. O que é dito durante um jogo devia ficar no jogo. Se eu fizesse o mesmo, eram suspensos de duas em duas semanas. O Bellamy era um pesadelo. Estava sempre a 'rosnar', a levantar os braços, a dirigir-se ao árbitro. A linguagem dele era terrível, muito desagradável", concluiu.