O trunfo que os jogadores do Manchester City podem ter na manga para saírem a custo zero

A exclusão do Manchester City das competições europeias nos próximos dois anos - uma sanção imposta pela UEFA por incumprimento do Fair Play Financeiro - pode provocar uma debandada dos principais craques da equipa, situação que os citizens querem naturalmente evitar. Mas há um pormenor que pode levar os jogadores a saírem a custo zero, segundo publicou esta manhã o jornal inglês 'Telegraph'...





No fim-de-semana, a cúpula do City - que já recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto do castigo da UEFA -para explicar o futuro do clube e tranquilizar os jogadores. Mas será isso suficiente? Quererão os craques permanecer num clube que não disputa a Liga dos Campeões?Segundo o 'Telegraph' há um pormenor legal que pode levá-los a assinar, a custo zero, por outro clube que dispute a Champions. Fontes jurídicas consultadas pelo jornal explicam que os futebolistas podem tentar demonstrar perante a FIFA a justa causa para quebrar o contrato porque no City deixam de ter a possibilidade de ganhar o prémio pela conquista da Liga dos Campeões por razões que lhes são alheias.Um jornalista belga conta, por exemplo, que no caso de Kevin de Bruyne o futebolista pode perder 10 por cento do seu salário se o City não for à Champions.Uma situação complexa que, apesar de ainda não ser definitiva, deixa certamente muitos clubes na Europa em alerta.