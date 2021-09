Oito jogadores brasileiros impedidos de jogar na Premier League esta jornada

Oito jogadores brasileiros da Premier League não vão poder participar nos jogos da próxima jornada, este fim de semana, avança a BBC. A decisão acontece depois de a CBF ter acionado uma cláusula perante a FIFA, que impede os futebolistas de jogarem pelos respetivos clubes caso estes não sejam liberados para representar as suas seleções.





Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea e Leeds vão ser os clubes afetados por esta medida.O regulamento da FIFA permite que os jogadores que não sejam libertados pelos respetivos clubes para representar as seleções possam ser afastados durante cinco dias após o fim da janela de partidas internacionais. Deste modo, esse período corresponde ao tempo entre os dias 10 e 14 deste mês, o que impede que os futebolistas em causa participem na quarta jornada da liga.Os clubes ingleses não permitiram os jogadores brasileiros fossem chamados à seleção devido ao facto de o país sul americano estar na ‘lista vermelha’ da Inglaterra, relativamente à covid-19. Deste modo, caso os jogadores fossem representar os respetivos países teriam de cumprir 10 dias de quarentena quando regressassem à terra de sua majestade, o que faria com que perdessem importantes embates no campeonato.Contudo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apelou ao máximo organismo do futebol mundial e, por isso, os jogadores falharão, de qualquer modo, as partidas do próximo fim-de-semana.Os jogadores são Alisson, Fabinho e Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus e Ederson (Manchester City), Fred (Manchester United), Thiago Silva (Chelsea) e Raphinha (Leeds). Devido aos compromissos da Liga dos Campeões por parte do Chelsea e do Manchester United, no próximo dia 14, Fred e Thiago Silva também estarão de fora da primeira jornada da prova milionária.A única exceção dos habituais convocados de Tite que poderá jogar este fim-de-semana será Richarlison. A CBF decidiu não impedir que o jogador do Everton fosse a jogo devido ao facto do clube de Goodison Park ter permitido que o avançado integrasse a equipa olímpica, quando o clube não era obrigado a tal. Deste modo, Richarlison poderá defrontar o Burnley no próximo dia 13.Outros países do continente americano também adotaram a mesma postura da federação brasileira. O Paraguai, o Chile e o México também apelaram à FIFA e impedirão que Miguel Almiron (Newcastle), Francisco Sierralta (Watford) e Raúl Jimenes (Wolves), respetivamente, atuem esta jornada.