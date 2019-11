Os sete momentos que a imprensa inglesa destaca da apresentação de Mourinho no Tottenham

A imprensa inglesa analisou a primeira conferência de José Mourinho como treinador do Tottenham, clube com o qual assinou contrato até 2023, e destacou sete momentos chaves.: "Ando muito sorridente nos últimos dois dias. Por outro lado sinto-me um pouco triste pelo Maurício [Pochettino]. Tenho de lhe dar os parabéns pelo trabalho que fez, este clube vai ser sempre a sua casa. Este centro de treinos vai ser sempre seu. A porta estará sempre aberta para ele", disse Mourinho."Não vou cometer os mesmos erros, vou, isso sim, cometer novos erros. Não vou dizer-vos que estou em melhor forma, eu sempre estive em forma.""Não se trata de mim, mas dos jogadores. E de tentar avançar até chegarmos a um ponto de estabilidade. Preciso de controlar a intensidade dos treinos para que eles sejam 'confortáveis' para os jogadores.""Eu era humilde, o problema é que vocês [jornalistas] não entendiam isso. Sempre fui humilde, mas à minha maneira."Chegou a dizer que nunca assinaria pelo Tottenham, que seria uma traição aos adeptos do Chelsea... "Sim, isso foi antes de eu ser despedido.""Disse-lhes que vim para cá por causa deles. Tentei comprar alguns deles quando estava noutros clubes e outros nem tentei porque sabia que seria muito difícil.""Penso que sou o Sr FC Porto, o Sr Real Madrid, entre outros clubes. Eu sou o clube que represento. Visto o pijama do meu clube e durmo com ele. Sou o homem de um clube, mas também sou de muitos clubes."