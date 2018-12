Paul Pogba reagiu à saída de Mourinho... e arrependeu-se

É conhecida a má relação existente entre Pogba e José Mourinho . A saída do técnico português do Manchester United motivou a reação do médio francês na rede social Twitter."Caption this", pode ler-se na fotografia publicada naquela rede social depois de conhecido o despedimento do treinador, sugerindo aos seus seguidores que legendassem a imagem. Entretanto, fontes próximas à Adidas garantem à imprensa inglesa que a fotografia fazia parte de um evento publicitário já programado. Perante a possível má interpretação quanto à finalidade da publicação, a marca decidiu retirar a fotografia imediatamente.Recorde-se que Pogba não foi opção para o jogo com o Liverpool e a situação não passou despercebida , com Mourinho a dizer que se encontrava satisfeito com o rendimento de Matic, Fellaini e Ander Herrera.O médio francês tem atravessado um mau momento de forma e não era opção para Mourinho, situação que gerou um coro de protestos em torno do técnico português. Juntamente com a sequência de maus resultados, a continuidade do português em Manchester ter-se-á tornado insustentável.(Notícia atualizada às 11h40)