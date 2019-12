Paulo Sousa desejado pelo Arsenal

O site italiano tuttomercatoweb avança esta terça-feira que o português Paulo Sousa é um dos nomes em cima da mesa dos responsáveis do Arsenal para assumir o comando técnico dos gunners.

Depois da saída de Unai Emery no final de novembro o sueco e antigo avançado do clube londrino, Fredrik Ljungberg tem vindo a orientar a equipa, mas conseguiu apenas uma vitória (3-1, no reduto do West Ham) em três jogos e o Arsenal ocupa o 9.º lugar da Premier League.

Segundo o site italiano, Paulo Sousa, que orienta o Bordéus desde a reta final da época passada e está no 5.º lugar da liga francesa, surge numa lista final de três nomes para o cargo no Emirates. Com contrato até 2022, o técnico português de 49 anos tem uma cláusula de rescisão no valor de dois milhões de euros.



Paulo Sousa já acumulou experiência no futebol inglês entre 2008 e 2011, quando treinou no Championship ao serviço de QPR, Swansea e Leicester. O português tem dois títulos de campeão no currículo, primeiro em Israel pelo Maccabi Tel Aviv e depois na Suíça, com o Basileia, além de duas Supertaças e uma Taça da Hungria, pelo Videoton.



Paulo Sousa, que começou a carreira de treinador na Seleção Nacional Sub-16, trabalhou ainda duas épocas em Itália, na Fiorentina, e antes de rumar a França viveu uma experiência na China, em 2018, no Tianjin Quanjian.