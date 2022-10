Pedro Martins a caminho de Inglaterra para assinar pelo Hull City

Pedro Martins está a caminho de Inglaterra para assinar pelo Hull City, segundoapurou. O treinador português está contratualmente livre desde que deixou o Olympiacos ao cabo de quatro anos à frente da formação de Atenas que conduziu a um tricampeonato.O técnico luso, de 52 anos, emigrou para a Grécia em 2018 e ali se sedimentou, com vários títulos nacionais conquistados, tornando-se mesmo o treinador da história com mais jogos à frente do Olympiacos.O georgiano Shota Arveladze foi despedido face a um arranque negativo do Hull, que figura no 20º lugar do Championship, com 11 pontos em 11 jornadas.Ao Hull City, também havia sido apontado um outro português , Bruno Baltazar, atualmente ao serviço do Rochester, da MLS Next Pro.