Phil Foden pede desculpa: «Vou aprender com esta lição»

Phil Foden recorreu ao Instagram para se desculpar, depois da polémica na seleção inglesa. O defesa do Man. City e Mason Greenwood receberam a visita de mulheres nos quartos de hotel na Islândia, onde a Inglaterra disputou o primeiro jogo da Liga das Nações.





"Sou um jogador jovem com muito a aprender, mas tenho consciência da enorme responsabilidade que é representar o Manchester City e Inglaterra. Tomei uma má decisão e não me comportei como era esperado", começou por escrever."Quebrei os protocolos da Covid-19 implementados para proteger a mim e os meus colegas da Inglaterra. Como consequência, agora vou perder a oportunidade de viajar para a Dinamarca com a seleção, e isso dói. Vou aprender com esta lição e desejo ao selecionador e a todos os meus companheiros boa sorte para esta semana."