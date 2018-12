Pochettino é alvo de Real Madrid e Manchester United

O bom momento do Tottenham e a confirmação do valor da equipa londrina ao longo dos últimos anos no futebol inglês e na Liga dos Campeões colocam Mauricio Pochettino na rota dos colossos europeus. O treinador do Tottenham é visto como uma das peças fundamentais para o sucesso dos 'spurs' e é alvo do Real Madrid e do Manchester United para a próxima temporada, segundo avança o 'Daily Mirror'.Pochettino terá tornado claro que quer ser o primeiro treinador a estrear o novo estádio do Tottenham , que só estará pronto no próximo ano, para além de alimentar o desejo de treinar os londrinos até ao final da sua carreira . Ainda assim, o assédio dos blancos e dos red devils não esfriou. É sabido que José Mourinho está sob pressão no Manchester United e, se falhar um dos quatro primeiros lugares da liga inglesa no final da época, terá mesmo a porta da saída aberta. Sem o dinheiro referente à entrada na Liga dos Campeões, o presidente dos red devils deverá despedir o treinador português.Por outro lado, em Madrid, a aposta em Solari não tem obtido os melhores resultados e Florentino Pérez estará atento ao treinador dos londrinos para o tornar no sucessor do técnico argentino. O presidente do Real Madrid confia que a hipótese de treinar os blancos é atrativo suficiente para convencer Pochettino a iniciar conversações e nem o novo contrato de cinco anos assinado com os 'spurs' parece garantir tranquilidade aos responsáveis do Tottenham.Danny Rose, defesa do Tottenham, afirmou que não está surpreendido com o interesse demonstrado no seu treinador e considera que isso só demonstra o valor que ele tem. Já Pochettino afastou o cenário de saída e afirmou que prefere que os jornais o "liguem ao Real Madrid" do que falem que o Tottenham o vai despedir, demonstrando, assim, que está comprometido com o clube londrino.