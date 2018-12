Pochettino e o rumor que o liga ao Manchester United: «Estou focado no Tottenham»

Mauricio Pochettino é um dos treinadores apontados à vaga deixada pela saída de José Mourinho do Manchester United . No entanto, o treinador argentino desvaloriza os rumores e assume que está focado apenas no Tottenham."Há muitos rumores sobre a minha posição como treinador do Tottenham, mas não posso responder a esse tipo de questão. Sabem como é que as coisas funcionam, muitos rumores surgem. Só estou focado em tentar dar o melhor possível a este clube", afirmou Pochettino.Sobre o despedimento em si, o técnico dos Spurs lamentou a decisão do Manchester United e desejou o melhor futuro profissional para José Mourinho. "Estou solidário com ele, como sabem temos uma excelente relação, portanto o que aconteceu hoje é triste para mim", sentenciou.