Premier League revela dois testes positivos à covid-19 na segunda ronda de testes

A Premier League anunciou este sábado que duas pessoas ligadas a dois clubes testaram positivo à Covid-19 na sequência da segunda bateria de testes realizadas nos últimos dias, na qual foram feitas análises a 996 elementos ligados aos vinte clubes do principal escalão do futebol inglês.





Estes dois mais recentes casos - não se sabe se são jogadores ou elementos do staff - juntam-se aos já conhecidos de Adrian Mariappa e ainda de dois membros do Watford, isto para lá de Ian Woan, adjunto do Burnley.