Raúl Jiménez a um golo de quebrar recorde de 44 anos

Raúl Jiménez cumpre uma época de sonho ao serviço do Wolverhampton e está preparado para bater recordes em Inglaterra. O máximo de golos marcado por um jogador do Wolves numa edição da Premier League pertence a John Richards, com 17 na época de 1975-76. Jiménez já igualou essa marca, com os mesmos 17 golos em 36 jogos realizados, ficando assim a um golo de quebrar um recorde que dura há 44 anos.





Para confirmar o feito, o Wolverhampton e o seu avançado têm ainda mais dois jogos para disputar: recebem esta segunda-feira o Crystal Palace e visitam o terreno do Chelsea no próximo dia 26, na última jornada da Liga Inglesa.Diogo Jota, português de 23 anos, aparece em terceiro lugar na lista de melhores marcadores de sempre do clube treinado por Nuno Espírito Santo. O jogador está desde 2017 em Inglaterra e soma 44 golos - mais um do que o companheiro mexicano. À sua frente estão apenas Kenny Miller com 52 tentos e Sylvan Ebanks-Blake com 62, tendo ambos as respetivas carreiras terminadas.