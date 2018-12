Rooney e o ambiente antes da saída de Mourinho: «Nem as senhoras da cozinha e o roupeiro gostavam»

Wayne Rooney falou do ambiente que se vivia no Manchester United antes da saída de José Mourinho. Segundo o antigo jogador dos red devils, já ninguém estava satisfeito com a situação do clube."Tenho a certeza que com [o vice-presidente] Ed Woodward era a mesma coisa. O staff, as senhoras da cozinha, o roupeiro, já não estavam a gostar", frisou o jogador à BT Sport.O avançado, que enviou uma mensagem ao novo técnico Ole Gunnar Solskjaer antes da estreia deste, referiu ainda que o atual timoneiro provocou boas impressões no United: "Solskjaer é a pessoa certa para ajudar a seguir em frente e sei que as pessoas do clube estão felizes".