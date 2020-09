Rúben Dias: o "líder natural" que "assume riscos" e "está pronto" para o Manchester City

Após 12 temporadas no Benfica, as três últimas na equipa principal, Rúben Dias deixa as águias para reforçar o Manchester City e a chegada do internacional português a Inglaterra está a gerar enorme expectativa no Etihad. O central de 23 anos é a grande aposta do técnico Pep Guardiola para reforçar a defesa, um sector que é visto como o 'calcanhar de Aquiles' da equipa e que, na opinião de muitos, tem impedido os citizens de atingirem níveis mais altos, nomeadamente na Liga dos Campeões.





Para perceber melhor o que podem esperar os adeptos do City, a Sky Sports falou com João Tralhão, treinador que orientou Rúben Dias na formação do Benfica durante três épocas e faz uma espécie de raio-X ao internacional português. "Não é fácil para ele sair do Benfica porque está lá há muito tempo. Chegou tão jovem e agora está de saída. Mas, por outro lado, vai para um clube como o Manchester City, jogar na Premier League e num dos clubes mais importantes do mundo, é um desafio e ele está entusiasmado com isso", começa por referir o treinador, que desde cedo percebeu que Rúben Dias teria um futuro brilhante."Todas as memórias que tenho dele são positivas. Ele é um exemplo e um modelo para os jovens pelo que faz em campo, nos treinos e pela forma como vive fora do campo. Desde cedo mostrou indicadores do potencial dele, que indicavam que ele faria uma boa carreira. Desde que chegou à academia eu sabia que ele ia dar-se muito bem. Mas só quando comecei a trabalhar de perto com ele, nos sub-18, percebi que estava a caminho do topo". Para Tralhão, o que mais saltava à vista "não era o talento", mas sim "a capacidade de trabalhar e o foco". "A mentalidade que ele tinha em cada treino, todos os dias... A capacidade que ele tem de competir é incrível. Ele é especial".João Tralhão destaca a capacidade de liderança de Rúben Dias. "Ele era o meu capitão, mas foi também capitão em todos os escalões em que jogou porque tem o perfil de um líder natural. Ele gosta de liderar e sabe como fazê-lo. Sabe ser a voz do treinador em campo e no balneário", sustenta.O técnico não tem dúvidas de que Rúben Dias vai adaptar-se facilmente ao estilo de jogo e às ideias de Guardiola. "O Rúben sabe jogar numa equipa com visão ofensiva e preparada para correr riscos. Está pronto para jogar numa defesa que tem de lidar com situações em que a equipa está desequilibrada e enfrenta um contra-ataque. E está pronto porque se habituou a isso no Benfica, na equipa principal e na formação. É assim que ele foi criado, assumindo riscos. Está acostumado a jogar assim e não vai ter problemas em adaptar-se a esse estilo de jogo", explica João Tralhão."É um jogador muito completo em termos de abordagem defensiva. Pode jogar com a linha defensiva alta e com espaço atrás dele, mas se lhe pedirem para jogar num bloco baixo também o fará. Ele é muito bom com a bola, sabe como e quando tem de fazer as coisas, por isso será capaz de adaptar-se muito rapidamente às ideias do treinador", acrescenta.