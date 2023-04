Ryan Reynolds e a subida de divisão do Wrexham: «Continuo num lugar entre o riso e o choro»

Um dia após o Wrexham ter garantido a subida à League Two (4.ª divisão inglesa), o ator canadiano e presidente do clube galês Ryan Reynolds deixou uma mensagem nas redes sociais, na qual não conteve a felicidade."Tudo o que tenho cheira a champanhe, cerveja e relva. Continuo num lugar entre o riso e o choro. Esta cidade e este desporto são uma das coisas mais românticas do mundo", escreveu Reynolds na sua conta de Instagram.Recorde-se que, após o Wrexham assegurar o regresso ao futebol profissional 15 anos depois, os adeptos invadiram o relvado , logo depois de confirmada a vitória diante do Boreham Wood por 3-1.