Siga a primeira conferência de imprensa de José Mourinho no Tottenham, em direto

- "Sim, isso foi antes de eu ser despedido."- "Vai ser muito parecido com o que era. Claro que vou tentar acrescentar alguns pormenores que possam fazer a diferença. Progressivamente poderemos chegar a um estilo diferente. Mas tem de ser adaptado à cultura do clube e aos jogadores que cá estão."- "Disse-lhes que vim para cá por causa deles. Tentei comprar alguns deles quando estava noutros clubes e outros nem tentei porque sabia que seria muito difícil."- "As melhores prendas são os jogadores que cá estão. Não preciso de jogadores novos, apenas preciso de conhecer melhor estes que cá estão. Eu conheço-os, mas nunca os poderei conhecer verdadeiramente sem encontrar-me, sem conversar com eles."- "Eu era humilde, o problema é que vocês não entendiam isso. Sempre fui humilde, mas à minha maneira."- "Penso que sou o Sr FC Porto, o Sr Real Madrid, entre outros clubes. Eu sou o clube que represento. Eu visto o pijama do meu clube e durmo com ele. Sou o homem de um clube, mas também sou de muitos clubes."- "Quando não ganho não sou feliz. Não posso mudar isso. Quem é feliz a perder jogos de futebol dificilmente será um vencedor em algum momento da sua carreira. Mas é importante ter controlo emocional e autoestima."- "Não sou ninguém para dar conselhos aos outros, mas esta pausa foi positiva para mim. O facto de não ter trabalhado no verão fez-me sentir um pouco perdido. Mas foi bom. Até aprendi como ser um comentador."- "Eu sou humilde. Sou suficientemente humilde para analisar a minha carreira. Não apenas o último ano, mas os problemas e as soluções que tive. O princípio da minha análise foi não culpar ninguém."- "Do ponto de vista emocional sinto-me tranquilo, motivado e preparado. Penso que os jogadores também sentiram isso nestes últimos dois dias. Estou preparado para os apoiar. Na vida passamos por fases destas e agora o que interessa são os jogadores e o clube."- "Não vou cometer os mesmos erros, vou, isso sim, cometer novos erros. Não vou dizer-vos que estou em melhor forma, eu sempre estive em forma."- "Eu tinha um feeling que ia para um grande clube a meio da época. Sabia que ia ficar numa situação em que teria apenas um ou dois dias antes do meu primeiro jogo. Não posso chegar aqui e pensar que isto é tudo sobre mim. É sobre os jogadores, sobre partir de uma base de sólida. Pensei nisto, mas também sei que eles estiveram nas mãos de um bom treinador e de um bom staff."- "Acredito que fiz uma grande escolha. Numa escala de um a dez? Dez! Os resultados é que fazem estas decisões serem ou não acertadas. É um grande clube e sei que potencialmente tenho uma enorme tarefa em mãos."- "Ele vai voltar a encontrar a felicidade, vai encontrar um grande clube e terá um futuro brilhante pela frente."- "Ando muito sorridente nos últimos dois dias. Por outro lado sinto-me um pouco triste pelo Mauricio [Pochettino]. Tenho d elhe dar os parabéns pelo trabalho que fez, este clube vai ser sempre a sua casa. Este centro de treinos vai ser sempre seu. A porta estará sempre aberta para ele."- A conferência está marcada para as 14 horas, o treinador entra na sala às 14h06.- Boa tarde, José Mourinho está neste momento a realizar a sua primeira conferência de imprensa no Tottenham, vamos acompanhar tudo em direto.