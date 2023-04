Sneijder: «Não acho que Enzo Fernández seja um grande jogador»

O Chelsea pagou 121 milhões de euros ao Benfica em janeiro por Enzo Fernández, fazendo dele o jogador mais caro de sempre do clube. Contudo, o internacional argentino, campeão do Mundo, ainda não consegui ser unânime.Wesley Sneijder saiu a terreiro para criticar o que viu do jogador formado no River Plate, onde ainda jogava no último verão. "Se te contratam como um jogador de 100 milhões de euros, pelo menos podes esperar que corras como um homem possuído, certo? Mas não. Ele anda em campo! Ele perde a bola e tem um momento de luto no jogo. Vês o Enzo, uma compra de 100 milhões, a arrastar-se enquanto o Gallagher passa por ele a correr. Isso não pode acontecer", fundamentou o campeão europeu pelo Inter de Milão, com José Mourinho, em declarações à televisão RTL7.O antigo médio holandês vai mais longe no que concerne a Enzo e ao momento débil do Chelsea. "Olhas para um miúdo assim e eu fico a imaginar. O que o proprietário pode fazer? Nada. Eu chamaria aquele miúdo para uma reunião amanhã. Também não acho que ele seja um grande jogador. Grandes coisas foram ditas em relação ao que ele fez com o Lionel Messi no Mundial. Achei que ele faria isso no Chelsea também, mas ele está claramente muito longe disso", sublinhou Sneijder.