Solskjaer: «É bom ter Mourinho de volta, especialmente para vocês»

Solskjaer comentou esta sexta-feira o regresso de José Mourinho à Premier League, mais especificamente ao Tottenham."É bom ter José (Mourinho) de volta. Definitivamente e especialmente para vocês (jornalistas) e talvez para mim também, assim vocês podem falar e escrever sobre o resto", disse na conferência de antevisão do jogo com o Sheffield United, marcado para domingo.O treinador do Manchester United deixou umas palavras para Pochettino. "É sempre triste quando um dos nossos colegas - um bom homem -, perde o emprego antes do Natal. Nunca é bom ver isso. Desejo-lhe o melhor", referiu.José Mourinho, que esteve no desemprego quase um ano após a saída do Manchester United,esta quarta-feira.O Tottenham ocupa, neste momento, o 14º lugar da Premier League e José Mourinho, na, já assumiu que este ano será difícil lutar pelo título mas revelou ambição. "Não podemos ganhar a Premier League esta época. Na próxima época não digo que vamos ganhar, mas podemos ganhar", afirmou.Questionado sobre o seu passado, com forte ligação a outros clubes (como o Chelsea), o agora treinador do Tottenham afirmou que quando chega a um novo emblemaO Special One tem um contrato válido até junho de 2023 e admite que voltou a ter motivos para sorrir.