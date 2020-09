Solskjaer: «Felizmente José Mourinho não estava aqui para medir as balizas...»

Ole Gunnar Solskjaer, técnico do Manchester United, admitiu que a sua equipa teve "sorte" por vencer o Brighton com um golo já depois do apito final, após o VAR assinalar um penálti que o árbitro não viu e que Bruno Fernandes converteu.





"Safámo-nos de boa para ser honesto, tenho de dizer. Quando eles fizeram o 2-2 e empataram pensei que tínhamos perdido dois pontos mas talvez um ponto fosse o que nós merecíamos. Acho que não merecíamos mais do que isso. No entanto, acho que o nosso carácter mereceu mais. A reação que tivemos ao primeiro golo. Isto é algo incrível para nós em comparação à época passada. No ano anterior tivemos muitos empates. À parte do Liverpool, fomos a equipa com menos derrotas, mas tivemos muitos empates. Portanto, isto que aconteceu é uma grande melhoria para nós", afirmou, no final do encontrou.O Brighton acertou cinco vezes nos postes das balizas do Manchester United e Solskajer até fez uma piada com José Mourinho."Temos de estar felizes. O José [Mourinho] não estava aqui para medir as balizas, mas estas talvez fossem mais pequenas também. Eles criaram demasiadas oportunidades para o meu gosto, mas são uma equipa difícil de defrontar", concluiu.A piada do técnico tem a ver com a denúncia de José Mourinho no último jogo do Tottenham na Liga Europa, onde uma das balizas do estádio do Shkendija, adversário que os Spurs eliminaram da competição, tinha menos cinco centímetros de altura.