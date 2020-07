Solskjaer rendido a Bruno Fernandes: «Para ele, estar a 99% não é suficientemente bom»

Bruno Fernandes continua a deslumbrar no Manchester United, tendo bisado no triunfo (3-0) sobre o Brighton, a contar 32ª jornada da Premier League. No final do encontro, além de ter recebido inúmeros elogios da imprensa, o português mostrou-se satisfeito com a exibição individual e coletiva.





"O mais importante foi termos amealhado os três pontos. Jogámos bem e alcançámos um bom resultado. Ficámos bastante contentes! Tive um pouquinho de sorte no primeiro golo e marquei o segundo após um lance espantoso. O passe do Greenwood foi fantástico", disse Bruno, vincando: "Estamos a lutar por um lugar na Champions e sabemos que podemos alcançá-lo. Prefiro não falar muito sobre a parceria com Pogba. Estamos contentes por jogarmos juntos, mas a verdade é que também nos sentimos satisfeitos por jogarmos com todos os outros."Solskjaer voltou a elogiar Bruno Fernandes, como seria de esperar. "A chegada dele foi fantástica para a equipa. Trouxe uma mentalidade vencedora. Para ele, estar a 99 por cento não é suficientemente bom, quer estar sempre a 100 por cento. O terceiro golo foi uma grande finalização dele", disse o treinador do Manchester United, equipa que não perde há 15 jogos (11V e 4E) em todas as provas.