Son Heung-min suspenso por três jogos após expulsão diante do Chelsea

Não bastasse a derrota por 2-0 perante o Chelsea no início de um ciclo de jogos bastante intenso, José Mourinho ficou esta segunda-feira a saber que não poderá contar com o sul-coreano Son Heung-Min nas próximas três partidas do Tottenham. A decisão foi anunciada pela FA e surge na sequência da expulsão do jogador asiático na partida com os blues, num lance com Antonio Rüdiger que mereceu muitas críticas por parte de José Mourinho.





Desta forma, Son desfalcará os spurs nos jogos com Brighton (26 de dezembro), Norwich (28) e Southampton (1 de janeiro), podendo voltar à ação apenas no próximo ano civil para o duelo com o Middlesbrough, a 5 de janeiro, para a Taça de Inglaterra.