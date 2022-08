Thiago Silva critica arbitragem do Chelsea-Tottenham: «Pode-se puxar o cabelo?»

Thiago Silva, central do Chelsea, recorreu esta segunda-feira às redes sociais para deixar muitas críticas à arbitragem de Anthony Taylor no dérbi londrino de ontem entre os blues e o Tottenham (2-2) , mais especificamente ao lance do segundo golo dos spurs, onde Cristian Romero, defesa argentino, puxa o cabelo a Marc Cucurella."Será que o senhor não viu? Não é possível. Pode-se puxar o cabelo?", escreveu o brasileiro na sua página no Instagram.Recorde-se que o duelo entre Chelsea e Tottenham contou com alguns momentos de tensão, nomeadamente entre os treinadores Antonio Conte e Thomas Tuchel, que se desentenderam aquando do primeiro golo dos spurs