Tocam os alarmes no City: jogadores convocados por Whatsapp para reunião de emergência

Depois da decisão da UEFA em afastar o Manchester City durante dois anos da Liga dos Campeões, devido ao alegado incumprimento do chamado fair play financeiro, o ambiente no clube onde jogam Bernardo Silva e João Cancelo está longe de ser o melhor, havendo muitas interrogações quanto ao futuro dos jogadores e não só. Assim, segundo a imprensa britânica, os dirigentes dos citizens, com o CEO Ferran Soriano à cabeça, convocaram o plantel, através de SMS e WhatsApp, para uma reunião de emergência. Isto porque Pep Guardiola tinha dado alguns dias de folga aos jogadores – o último jogo foi a 2 de fevereiro e a equipa apenas volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, frente ao West Ham.





O encontro de ontem terá servido para tranquilizar toda a gente e apresentar a estratégia do clube com vista a tentar impedir a aplicação do referido castigo (que inclui ainda uma multa de 30 milhões), do qual podem apresentar recurso.