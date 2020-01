Tottenham contrata Giovani Lo Celso em definitivo até 2025

O Tottenham anunciou esta terça-feira a contratação a título definitivo do médio argentino Giovani Lo Celso, que estava cedido pelo Betis à equipa de José Mourinho até ao final da temporada.





A equipa de José Mourinho aciona assim a opção de compra pelo jogador de 23 anos, que assina contrato com os spurs até 2025 e, segundo a 'Sky Sports', o negócio ronda os 32 milhões de euros.

Desde que chegou ao emblema londrino Lo Celso realizou 20 jogos oficiais e marcou dois golos, com exibições que agradaram aos responsáveis do clube e ao próprio José Mourinho desde que assumiu o comando técnico da equipa. De resto, o técnico português já tinha confirmado que os londrinos iam exercer a opção de compra pelo jogador.



Formado no Rosario Central, da Argentina, Lo Celso chegou à Europa em 2016/2017 para jogar no PSG e após duas épocas no emblema gaulês foi emprestado ao Betis, sendo posteriormente adquirido pelo clube espanhol.