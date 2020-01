Tottenham de Mourinho perto de garantir extremo do PSV Eindhoven

Depois de Jack Clarke e do português Gedson, o Tottenham de José Mourinho está muito perto de oficializar mais um reforço neste mercado de inverno com a contratação do extremo Steven Bergwijn, do PSV Eindhoven.





A notícia é avançada este domingo pelo 'Mirror' e o jornal inglês garante que o negócio deve ficar fechado nas próximas 48 horas, com os spurs a pagarem cerca de 35 milhões de euros pelopasse do internacional holandês de 22 anos.De resto, Bergwijn ficou fora da convocatória do PSV para o jogo deste domingo diante do Twente e, segundo o 'Mirror', deverá mesmo rumar à Premier League para cumprir a primeira experiência fora do clube de Eindhoven.O 'Mirror' adianta ainda que José Mourinho e Daniel Levy, presidente do Tottenham, estiveram reunidos com os representantes do jogador na semana passada, pelo que a mudança para Londres deve mesmo concretizar-se.

Steven Bergwijn fez quase toda a formação no PSV Eindhoven e cumpre a quarta época na equipa principal, sendo que na presente temporada leva 6 golos em 21 jogos oficiais e defrontou o Sporting em dois enocntros da fase de grupos da Liga Europa.