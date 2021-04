Tuchel e o despedimento de Mourinho: «Fico sempre um pouco surpreendido quando isto acontece»

O treinador do Chelsea, Thomas Tuchel, admitiu esta segunda-feira que ficou "surpreendido" com o despedimento de José Mourinho do comando técnico do Tottenham.





"Fico sempre um pouco surpreendido quando isto acontece. Somos todos adversários e queremos sempre ganhar, mas no final das contas esperamos sempre que todos os treinadores tenham trabalho. Por isso, quando uma situação destas ocorre, nós, treinadores, nunca nos sentimos bem. Mas é o que é, e não me compete fazer comentários. Não era algo que estivesse à espera, mas também não estava muito atento à situação", afirmou Tuchel, na antevisão ao encontro do Chelsea com o Brighton.