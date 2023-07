Família acusa Dele Alli de "mentir descaradamente": «Fizeram-lhe uma lavagem cerebral»

Um membro da família de Dele Alli garantiu, ao portal francês 'OJB Sport', que as mais recentes declarações do médio inglês no podcast 'The Overlap', onde este assume ter sido adotado e enviado para África para aprender a ter disciplina aos sete anos, são falsas."O Dele nunca foi adotado. Aos sete anos frequentou uma das melhores escolas de Lagos [Nigéria]. Nunca foi enviado para África para aprender a ter disciplina. É uma mentira descarada. Tinha um condutor que o ia buscar todos os dias à escola. Temos todos os documentos e fotografias do Dele com o seu pai desde a altura em que nasceu. Fizeram-lhe uma lavagem cerebral", garantiu um membro da família do jogador, citado pela mesma fonte.Refira-se que numa entrevista em 2018 ao 'Mirror', a mãe de Dele Alli já tinha desmentido ter problemas com álcool: "Aos 13 anos, o Dele começou a treinar no MK Dons cinco dias por semana. Na altura, por conveniência, começou a ficar em casa do seu melhor amigo durante a semana e vinha a casa aos fins de semana. Foi difícil deixá-lo viver longe de casa, mas não tínhamos carro e era difícil levá-lo aos treinos. Foi dito que eu sofria de alcoolismo e que o abandonei por não conseguir cuidar dele, mas isso é mentira. Queria dar-lhe a oportunidade de viver o seu sonho, mas continuava a ser meu filho e eu estava lá sempre que ele precisassse", referiu, à data.Atualmente, recorde-se, Dele Alli pertence aos quadros do Everton, depois de ter regressado de um empréstimo de uma temporada ao Besiktas.