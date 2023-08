Treinador do Everton confirma que acordo com Chermiti "está muito próximo"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sean Dyche, treinador do Everton, confirmou esta quinta-feira em conferência de imprensa que Chermiti está a caminho do clube inglês. O acordo, tal comohavia adiantado, deverá ser oficializado nas próximas horas "Não costumo falar sobre outros jogadores, mas vou falar sobre o Youssef [Chermiti]. Está muito próximo neste momento. Estamos à espera que fique concluído. É um jovem jogador que podemos adicionar ao plantel e que pode acrescentar uma nova dimensão ao plantel", começou por referir o técnico inglês.E acrescentou: "É um jovem, não vamos colocar qualquer pressão sobre ele. É muito jovem, tanto dentro como fora de campo. Mas pensamos que tem tudo o que precisa para ser um bom jogador".Refira-se que a venda de Chermiti vai render 15 milhões de euros aos cofres do Sporting, os quais podem ascender a 20 M€ mediante objetivos.