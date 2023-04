Marco Silva punido com dois jogos de suspensão e Mitrovic com oito após incidentes no Man. United-Fulham

A Federação inglesa (FA) puniu Marco Silva com dois jogos de suspensão, após palavras dirigidas ao árbitro e também com o quarto árbitro da partida dos 'quartos' da Taça de Inglaterra entre Manchester United e Fulham , no qual o treinador português, Aleksandar Mitrovic e Willian foram expulsos.O avançado também foi alvo de castigo por parte da FA, após ter empurrado Chris Kavanagh. Uma ação que vale oito jogos de suspensão a Mitrovic. O internacional sérvio já cumpriu o primeiro desses encontros de suspensão, visto que não esteve às ordens de Marco Silva por castigo na derrota dos cottagers frente ao Bournemouth, no último sábado.Em função do castigo, Mitrovic só vai voltar a jogar no segundo fim de semana de maio, altura em que se disputa a 36.ª e antepenúltima ronda da Premier League.Já Marco Silva - que entretanto pediu desculpa a Chris Kavanagh - não vai estar no banco nos dois próximos jogos do Fulham diante de West Ham e Everton.