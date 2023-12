Palhinha, o interesse do Bayern e a pronúncia dos adeptos ingleses: «Aqui, mesmo o 'João' é 'Jao'...»

João Palhinha, médio do Fulham, concedeu uma entrevista à DAZN onde analisou o sorteio do Euro'2024, frisando que a Seleção Nacional está "entusiasmada" para participar na competição, onde vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do playoff C, que inclui Geórgia, Luxemburgo, Grécia e Cazaquistão, na fase de grupos."Acho que é sempre um grupo complicado, mas vamos lutar pelo primeiro lugar. Estamos muito entusiasmados, mas até lá ainda há uma época toda aqui no Fulham. Temos grandes esperanças no que diz respeito aos nossos objetivos europeus", começou por referir.E acrescentou, destacando a fase de qualificação sem derrotas da Seleção Nacional: "Demonstra bem a qualidade individual e coletiva que temos. Até hoje, ninguém sabe quem estará no Europeu, mas com certeza que Portugal terá uma grande Seleção, ambiciosa e a aspirar conseguir grandes coisas".Questionado acerca do interesse do Bayern Munique , Palhinha frisou estar "tranquilo". "Não, não começa a mexer com a minha cabeça. Estou tranquilo, não penso muito no que aí vem. Penso realmente nestes sete jogos que temos pela frente neste mês de dezembro, que vão ser muito complicados. [Além disso] Vem aí o 'boxing day' e tudo junto ao mesmo tempo. É um mês importante também para o Fulham e para mim, e é aí que está o meu foco agora. O que tiver de acontecer em janeiro, acontecerá", assegurou, antes de abordar a forma como os ingleses dizem o seu nome."[Se sabem] Dizer Palhinha? Mais ou menos. Aqui, mesmo o 'João' é 'Jao'. Não é fácil. É mais fácil para nós pronunciar o nome deles do que eles o nosso", rematou.