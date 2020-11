'Bérgamo agora escreve-se com Jota': imprensa internacional rendida a Diogo Jota

Diogo Jota foi o herói da vitória do Liverpool diante da Atalanta (5-0), em Bérgamo, com três golos e uma exibição de encher o olho no jogo da 3.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões. Jürgen Klopp mostrou-se rendido ao português e a imprensa internacional também.





"Jota, Jota, três vezes Jota" (...) "O ex-wolves faz um hat-trick para o Liverpool, que passa por cima dos italianos da Atalanta. Mané e Salah uniram-se à festa dos golos com outros dois""Diogo Jota foi o grande protagonista do festival em Bérgamo. Contratado este verão aos wolves, o extremo português sentou no banco o até agora indiscutível Roberto Firmino e confirmou o seu extraordinário momento com um hat-trick. Marcou em quatro jogos e soma 7 golos.""Bérgamo a partir de agora escreve-se com Jota. Em honra do avançado do Liverpool. O ex-Wolverhampton continua a sua adaptação avançada no Liverpool e coloca a Klopp um bendito problema. Os reds já têm um tridente, mas agora escrevem a história com quatro.""O cara do momento. Não, não é Salah. Estamos a falar de Diogo Jota. O português ex-Wolverhampton chegou para aumentar a rotatividade no ataque, mas o seu rendimento já sugere a Klopp que seja titular no lugar de Firmino, que só entrou no segundo tempo.""Jota reclama um lugar permanente no onze titular num dia em que os homens de Klopp arrasaram em Itália""Diogo Jota substituiu Firmino na equipa inicial e justificou com dois golos soberbos na primeira parte. Completou o hat-trick aos 54 minutos""Diogo Jota faz um soberbo hat-trick na vitória demolidora do Liverpool diante da Atalanta""O Liverpool continua o seu passeio na Liga dos Campeões (...) O grande homem da noite foi Diogo Jota""Show de Diogo Jota""O hat-trick de Jota e os golos de Salah e Mané maltrataram a equipa de Gasperini, sempre atrasado e em apuros diante de campeões deste nível"