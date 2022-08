Darwin e a adaptação ao Liverpool: «Conseguimos falar em linguagem gestual...»

Darwin Núñez falou, ao site oficial do Liverpool, sobre o início da temporada nos reds, abordando a adaptação ao clube e a Inglaterra, aproveitando ainda para descrever o que sentiu no seu primeiro golo oficial , frente ao Manchester City."É sempre um sentimento incrível ganhar títulos. E a Community Shield foi o primeiro que ganhei aqui. Ainda tenho um longo caminho pela frente, cheio de altos e baixos, e é por isso que preciso de me preparar bem, porque quero continuar a ganhar troféus", começou por dizer.Questionado acerca da adaptação a Inglaterra, Darwin confessou que ao início estava "um pouco nervoso", mas que contou com a ajuda dos companheiros, principalmente Milner, Thiago e Luis Díaz. "Tem corrido tudo bem. É um pouco como quando mudas de escola e tens muitos colegas novos. Mas à medida que os dias foram passando, senti-me mais tranquilo. Quando és o jogador novo sentes-te um pouco nervoso, e ainda mais quando não sabes o idioma. Queres comunicar e simplesmente não consegues. Não falo nem compreendo inglês, mas para ser sincero também falamos uns com os outros em linguagem gestual!".Darwin mostrou-se muito satisfeito com o golo marcado no triunfo do Liverpool frente ao Manchester City (3-1) , na Community Shield, e assumiu mesmo que não sabia como festejar. "Quando a bola entrou, não sabia bem como celebrar. Tirei a camisola e foi um misto de adrenalina e raiva. Estava muito feliz na altura e dediquei o golo à minha mulher e ao meu filho. Surgiram um monte de coisas na minha cabeça nessa altura. Primeiro golo, contra uma equipa de topo, num jogo grande... não sabia como festejar. Então pensei em tirar a camisola e aproveitar ao máximo, porque foi um golo essencial num jogo importante para a minha carreira, e tenho a certeza que o vou lembrar para o resto da minha vida".O avançado, ex-Benfica, deixou muitos agradecimentos aos adeptos do Liverpool, e garantiu estar preparado para o início da época. "Quero agradecer aos adeptos porque quando entrei para o aquecimento, começaram a cantar o meu nome. Arrepiou-me. Também cantaram durante o jogo, e isso é muito importante para acalmar um jogador e dar mais confiança. Muito obrigado a todos por me fazerem sentir bem. [Início da época?] Digo sempre que não há jogos fáceis, e na Premier League é igual. É muito competitiva e tem muito boas equipas. Todos os jogos são um desafio", concluiu.