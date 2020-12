Defesa do Liverpool responde a Mourinho: «Ganhou a melhor equipa»

Após a derrota frente ao Liverpool (2-1) José Mourinho considerou o resultado "muito injusto" e que a melhor em equipa em campo acabou por perder o encontro. O técnico português do Tottenham também se envolveu numa troca de palavras comJürgen Klopp após o apito final e a partida de Anfield continua a dar que falar.





Ontem, o defesa dos reds Trent Alexander-Arnold fez uma publicação no Instagram que pode ser interpretada como uma resposta às afirmações do técnico português. "Ganhou a melhor equipa", escreveu o lateral inglês, na legenda a uma fotografia do encontro com os jogadores do Liverpool a festejarem o golo de Firmino, ao cair do pano, que valeu o triunfo.Vários companheiros de Alexander-Arnold, como o capitão Jordan Henderson e os jovens Curtis Jones e Rhys Williams, reagiram à publicação e apoiaram a convicção do defesa.