Do "futebol suicida" à "defesa vergonhosa": Liverpool debaixo de fogo após derrota com o Nápoles

O Liverpool sofreu esta quarta-feira, na 1.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, uma dura derrota na visita ao terreno do Nápoles (1-4) , numa exibição classificada, por Jamie Carragher - antigo lateral dos reds - e outros comentadores e ex-jogadores, como uma demonstração de "futebol suicida"."O problema desta noite não foi o jogo. Esquece o jogo. Para mim, a grande preocupação é perceber se isto irá continuar durante a temporada e se estamos no fim de um ciclo. Estamos perante um queda gigante de forma pela maneira de jogar e pela intensidade dos últimos cinco anos", referiu Carragher à 'CBS'.E acrescentou: "Se o Liverpool continua a jogar assim [com falta de intensidade] vai ter um grande problema na Premier League e na Liga dos Campeões. É um futebol suicida. [A defesa] É vergonhosa, é mesmo. Jogam como umas crianças".Na mesma linha, Rio Ferdinand, antigo central do Manchester United, criticou à 'BT Sport' a forma apática como os comandados de Klopp abordaram o encontro. "Não há muitas ocasiões em que podemos dizer que faltou desejo e luta ao Liverpool. Em Nápoles, faltou tudo isso. Muitas das suas estrelas não estão nem perto do nível a que nos habituaram"Já Jonathan Woodgate, defesa do Real Madrid entre 2004 e 2007, destacou à 'BBC' a "falta de energia" que o Liverpool demonstrou, referindo mesmo que os reds foram "destruídos" pelo Nápoles.Recorde-se que Jurgen Klopp foi muito duro com a sua equipa após o apito final , frisando que o resultado é "difícil de digerir" e que faltam "muitas coisas" ao Liverpool para voltar à forma dos últimos anos.