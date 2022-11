Donos do Liverpool já negoceiam venda do clube

A FSG (Fenway Sports Group), dona do Liverpool, já estará a negociar a venda do clube inglês com um comprador americano interessado na aquisição total do emblema de Anfield, de acordo com o 'Daily Mail'.Desde que anunciou que queria vender o Liverpool , foram muitos os interessados na compra. Os banqueiros Goldman Sachs e Morgan Stanley foram contratados para assessorar a FSG no processo de venda e estão já em negociações com potenciais compradores.A identidade dos envolvidos ainda é desconhecida, mas, segundo a mesma fonte, Steven Ballmer (proprietário dos LA Clippers) e Steve Pagliuca (Boston Celtics) estão a ser associados. Também o Dubai International Capital será outro dos interessados, conforme foi noticiado no Médio Oriente, visto que não conseguiu adquirir o clube em 2007.O 'Daily Mail' dá ainda conta de que a FSG já terá chegado a um acordo de 2700 milhões de libras (cerca de 3081 euros). Número lucrativos para a empresa, que comprou o clube em 2010 por 300 milhões de libras (cerca de 342,6 milhões de euros). Ainda assim, não é descartada a hipótese da realização de um leilão que aumente o preço de venda.