Gary Neville e a 'estupidez' de Darwin: «Foi uma cabeçada a sério...»

Gary Neville considerou a agressão de Darwin Núñez , no duelo desta segunda-feira entre Liverpool e Crystal Palace, "um momento de loucura", mas afirmou que o avançado uruguaio do Liverpool - que viu o cartão vermelho - irá aprender com o erro."Não tem historial de fazer algo assim no Benfica. Nunca foi expulso por lá. [O que se passou no jogo de ontem] Foi um momento de loucura. Ele [Andersen, central do Crystal Palace] vai sentir de certeza. Foi uma cabeçada a sério", referiu à 'Sky Sports'.E acrescentou: "O que fez foi uma estupidez. É um jogador jovem, e a curva de aprendizagem não é fácil. Eu próprio já o fiz...", rematou o inglês, fazendo referência a um lance, em 2004, em que se desentendeu com Steve McManaman num dérbi entre Manchester United e City.Recorde-se que a expulsão de Darwin continua a dar que falar nas redes sociais, num gesto que alguns comentadores e adeptos consideraram inaceitável, frisando que o avançado "perdeu completamente a noção"