Ingleses avançam que renovação de Klopp com o Liverpool já está em marcha

O bom momento do Liverpool deve-se, em boa parte, a Jürgen Klopp, e o 'Daily Mail' avança esta quinta-feira que as negociações entre os reds e o treinador alemão tendo em vista um novo contrato já começaram.Desde que assinou pelo Liverpool em 2015, Klopp já renovou em duas ocasiões - junho de 2016 e dezembro de 2019 -, e caso prolongue mais uma vez o vínculo deverá ultrapassar os 10 anos no comando técnico dos reds.O 'Daily Mail' explica também que Klopp quer continuar a contar com a atual equipa técnica, que inclui o português Vítor Matos, um dos treinadores adjuntos.Recorde-se que Klopp chegou a confessar, em entrevista à 'Sky Sports', que não contava permanecer no Liverpool para lá de 2024 , altura em que termina o atual contrato. Entre as contratações desta época da formação inglesa, destaque para Luis Díaz, extremo colombiano ex-FC Porto.