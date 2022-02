Jürgen Klopp e o primeiro 'meínho' de Luis Díaz: «Nunca vi um jogador a sorrir tanto»

Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, foi esta quarta-feira questionado em conferência de imprensa acerca da integração de Luis Díaz no plantel dos reds, e entre muitos elogios, garantiu que nunca viu um jogador "tão feliz enquanto está num meínho"."É um rapaz muito simpático. Gostei muito da entrada dele contra o Cardiff . Ontem tivemos um treino normal e acho que ele gostou muito. Não tenho a certeza se viram as fotos, mas fizemos uma sessão mais longa de 'meínho' e acho que nunca vi alguém a fazer isso e a sorrir constantemente", explicou o alemão, que assegura que o extremo, ex-FC Porto, vai acabar por se adaptar ao campeonato inglês e ao idioma."Não passamos muito tempo juntos. Foram quatro treinos, mas é óbvio que tivemos uma conversa mais longa com o Pep [Lijnders, adjunto de Klopp] que também fala português e espanhol. Acho que pudemos ver no último jogo que encaixou muito naturalmente. Em termos de posição, é exatamente como queríamos que jogasse. Há muito mais por vir e vamos trabalhar nisso", concluiu.O Liverpool volta a entrar em campo esta quinta-feira, pelas 19H45, na receção ao Leicester válida pela Premier League.