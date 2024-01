Klopp 'convida' Sven-Göran Eriksson para treinar o Liverpool por um dia: «Pode ocupar o meu lugar»

Jürgen Klopp 'convidou' Sven-Göran Eriksson para treinar o Liverpool por um dia, depois de o antigo técnico do Benfica ter assumido, em declarações recentes, que ao longo da carreira nunca cumpriu o sonho de orientar os reds."Infelizmente não conheço Eriksson pessoalmente. Conheço-o sem o conhecer, mas nunca estivemos juntos. Pelo menos que me lembre. E sim, foi muito emocionante quando soube que ele tinha dito isso", referiu o treinador alemão do Liverpool, citado pelo 'Daily Mail'.E continuou: "Foi a primeira vez que soube da admiração e do amor dele pelo Liverpool. Não sou responsável [pelo clube], então não posso dizer nada. A única coisa que posso dizer é que é muito bem-vindo aqui e que pode ocupar o meu lugar e fazer o meu trabalho por um dia se quiser. Não há qualquer problema nisso. Orientar a equipa [num jogo] acho que pode ser mais difícil. Mas tê-lo aqui e mostrar-lhe tudo, mostrar-lhe a evolução do clube ao longo dos anos, é algo que vamos fazer com certeza. Pode vir cá e passar algumas horas maravilhosas connosco", rematou.As declarações de Eriksson surgem depois de alguns adeptos do Liverpool terem pedido para o sueco, que recentemente revelou ter um grave problema de saúde , estar no banco de suplentes da equipa em março, quando o emblema inglês disputa, frente ao Ajax, um jogo de lendas.Sven-Göran Eriksson, recorde-se, teve uma carreira repleta de sucessos, não só pelas duas passagens pelo Benfica mas também por clubes como a Lazio, a Fiorentina, a Roma e a Sampdoria. Em Inglaterra, chegou a orientar o Leicester e o Manchester City.