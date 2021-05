Klopp dá mais detalhes sobre lesão de Diogo Jota: «Vai usar uma bota de proteção»

A lesão de Diogo Jota faz soar os alarmes na Seleção Nacional tendo em vista o Euro'2020. Este domingo, antes do jogo com o West Bromwich, Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, assumiu que o avançado português iria falhar o resto da época. Contudo, após a partida que os reds venceram por 2-1, o técnico revelou mais pormenores e explicou que Jota vai estar sujeito a cuidados especiais nas próximas duas semanas, mantendo em aberto a presença do jogador no Europeu.





"Como disse antes do jogo, não é algo de muito grave. Mas, como sempre, há que esperar para ver como as coisas se desenvolvem. É num osso pequeno do pé. Nas próximas duas semanas ele vai usar uma bota de proteção e, depois disso, os médicos irão analisar como correu, se evoluiu bem ou não", justificou Klopp.