Klopp 'passa-se' com operadoras de TV: «Não sei se acabamos a época com 11 jogadores»

Jurgen Klopp somou mais uma vitória com o 'seu' Liverpool, desta feita frente ao Leicester (3-0), mas no final do encontro em que Diogo Jota foi rei e senhor, o treinador dos reds mostrou-se bastante irritado. O motivo? Os contratos com as emissoras de televisão e o calendário "de loucos" que a Premier League tem de cumprir.





"Não falo disto por nós, falo disto por causa dos jogadores. Se vocês não começarem a falar com a BT [Sport] estamos feitos. Se a Sky e a BT não conversarem e se continuarmos a jogar quarta e domingo às 12H30, não tenho a certeza de que vamos terminar a temporada com 11 jogadores em campo. Sei que vocês [emissoras] não querem saber e é esse o problema. Estamos a discutir isto há imenso tempo e nada aconteceu", afirmou Klopp na flash interview à Sky.E prosseguiu: "Estão sempre a dizer para eu rodar jogadores. Mas como é que o faço? Temos alguns jogadores ofensivos mas o resto são miúdos. Não estou a falar só do Liverpool. Falo dos jogadores que estão por aí. Ontem [sábado], o Piqué lesionou-se gravemente. Hoje o Saka também, ele que jogou os três jogos da seleção inglesa durante a pausa para seleções. Este é um problema gigante. Jogamos com a Atlanta na quarta e no domingo às 12H30 com o Brighton. É um presente de Natal antecipado. Vamos estar a tremer. Senhores, comecem a falar e tomem decisões. Gosto da relação que tenho convosco, mas se alguém me volta a falar de contratos vou ficar louco. Esses contratos não foram feitos para uma temporada de Covid".