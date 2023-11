«Liberdade para o meu pai»: o golo e o festejo emotivo de Luis Díaz no Luton-Liverpool

O regresso de Luis Díaz à competição este domingo ficou marcado por um momento especial. Depois de marcar o golo do empate do Liverpool frente ao Luton (1-1) , aos 90'+5, o extremo colombiano exibiu uma mensagem para o pai, que ainda não foi libertado pelos sequestradores depois de ter sido raptado há cerca de uma semana. "Liberdade para o meu pai", podia ler-se na camisola [interior] do antigo jogador do FC Porto.