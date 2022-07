Liverpool bate Crystal Palace no segundo teste de pré-temporada

O Liverpool bateu esta sexta-feira o Crystal Palace por 2-0, naquele que foi o segundo teste de pré-temporada dos reds.Num jogo realizado em Singapura e com Luis Díaz a titular, Jordan Henderson inaugurou o marcador para a formação de Jürgen Klopp logo aos 12 minutos, com um forte remate de pé direito já dentro da área dos eagles.O treinador alemão mudou todo o onze do Liverpool ao intervalo e lançou Fábio Carvalho e Darwin a jogo, mas foi o egípcio Mohamed Salah a alargar a vantagem logo a abrir o segundo tempo (46'), num golo que contou com uma pequena 'ajuda' do guardião adversário, Vicente Guaita.O Liverpool termina assim a digressão pela Ásia, depois da derrota (0-4) na terça-feira com o Manchester United, e volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, dia 21, diante do Leipzig.